Juventus pensa a Giuntoli, spunta anche un nome per la panchina

Secondo la Gazzetta dello Sport la Juventus sarebbe interessata al Direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli.

La Gazzetta dello Sport ha riportato che la Juventus starebbe pensando a Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo. Non solo: il quotidiano fa sapere che si pensa anche al futuro allenatore del club.

Dal quotidiano si legge:

“La seconda parte di stagione sarà importante anche in vista del 2023-24. Al di là dei contratti (quello di Allegri scade nel 2025), a giugno può succedere di tutto. Un gran finale rafforzerebbe la posizione di Allegri e Cherubini. In caso contrario, in estate sarà rivoluzione anche nell’area sportiva. Antonio Conte o un allenatore emergente per la panchina: occhio a Dionisi del Sassuolo. DaCristiano Giuntoli (d.s. del Napoli) a Giovanni Carnevali (a.d. del Sassuolo) per i quadri dirigenziali.”

Fonte foto: Facebook, Lega Serie A

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli su Frattesi, Giuntoli studia il colpo già per gennaio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tronchi di albero vestiti con centrini ad uncinetto a Enna