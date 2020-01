Serie A – Gli arbitri della 18^ giornata, al San Paolo dirigerà Doveri

Serie A – Daniele Doveri di Roma 1 arbitrerà il big match della 18esima giornata di Serie A tra Napoli e Inter

Serie A – L’arbitro Doveri è un vero portafortuna per il Napoli al San Paolo. Gli azzurri non hanno mai perso, nonostante le 13 partite disputate: il bilancio è 9 vittorie e 4 pareggi. Una striscia incoraggiante in vista della partita contro i ragazzi di Conte, primi in classifica.

Contando anche le trasferte, nella massima serie, il Napoli è stato diretto 21 volte dall’arbitro di Roma, dalla stagione 2011/12 fino alla attuale 2019/20; l’ultima partita è stata lo 0-0 di Torino contro i granata, datata 6 ottobre 2019. Il totale è, comunque, positivo per gli azzurri: 12 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte.

Doveri ha già arbitrato un Napoli-Inter, quello dello scorso campionato, in data 19 maggio 2019: in quell’occasione ci fu la netta vittoria dei partenopei contro i nerazzurri: 4-1 il risultato finale.

Di seguito, le designazioni arbitrali della 18ma partita del girone di andata, in programma domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2020:

Domenica 05 gennaio 2020

Brescia-Lazio (h 12.30): Manganiello

(De Meo-Santoro/ Ghersini; var 1 Mazzoleni, var 2 Di Iorio);

Spal-Verona (h 15): Guida

(Paganessi-Di Gioia/ Massimi, var 1 Nasca, var 2 Mondin);

Genoa-Sassuolo (h 18): Irrati

(Manganelli-Macaddino/ Fourneau; var 1 Di Paolo, var 2

Ranghetti);

Roma-Torino (h 20.45): Di Bello

(Schenone-Vecchi/ Chiffi; var 1 Abisso, var 2 Costanzo);

Lunedì 06 gennaio 2020

Bologna-Fiorentina (h 12.30): Valeri

(Valeriani-Lo Cicero/ Piccinini; var 1 Mariani, var 2 Galetto);

Atalanta-Parma (h 15): Pasqua

(Vivenzi-Caliari/ Minelli; var 1 La Penna, var 2 Peretti)

Milan-Sampdoria (h 15): Massa

(Alassio-Di Vuolo/ Ayroldi; var 1Pairetto, var 2 Bindoni);

Juventus-Cagliari (h 15): Giacomelli

(Liberti-Bottegoni/ Volpi; var 1Banti, var 2 Cecconi);

Lecce-Udinese (h 18): Giua

(Preti-Imperiale/ Prontera; var 1Maresca, var 2 Fiorito);

Napoli-Inter (h 20.45): Doveri

(Passeri-Del Giovane/ Fabbri; var 1Calvarese, var 2 Giallatini).

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato – Il Napoli forte su Acuna, esterno mancino dello Sporting Lisbona

VIDEO – Auriemma fa il punto sul mercato azzurro: affare Lobotka, scambio De Sciglio-Hysaj

Koutris, l’agente svela: “Futuro al Napoli? Al mio assistito non dispiacerebbe, stiamo parlando di un grande club”

Inter, tegola per Conte: il giocatore si è infortunato, può saltare la sfida con il Napoli!

Mercato Napoli: interesse per Vertonghen del Tottenham

Soumarè – Offerta monstre del Napoli per il talento del Lilla

Mercato Napoli – Non solo Lobotka, piace anche Koutris