Wanda Nara choc: “Icardi voleva smettere di giocare a calcio”

Wanda Nara e le sue dichiarazioni choc: “Mio marito era in crisi, ma alcune decisioni impopolari mi hanno dato ragione””

Wanda Nara, agente del calciatore ex Inter ora in forza al Paris Saint Germain, ha rilasciato una lunga intervista a Grazia. La prossima opinionista de Il Grande Fratello Vip, ha rilevato tanti retroscena sul suo rapporto, professionale e intimo, con il marito Mauro Icardi, passato in prestito ai francesi del Paris Saint Germain.

IL GIORNO CHE SCOPPIO’ L’AMORE CON MAURO – “Avevamo un appuntamento, mi presento a casa sua, ma lui non c’era. Aveva lasciato le chiavi al portinaio dicendomi di entrare ad aspettarlo. Ma dopo due ore l’attesa non finiva. Lui, ancora oggi, dice di essersi innamorato di me quel giorno, quando salendo in ascensore e arrivando alla porta di casa, ha sentito un profumo provenire dalla sua cucina“.

ICARDI DALL’INTER AL PSG – “Alcune decisioni impopolari, alla fine, mi hanno dato ragione“.

DOTE – “Qual è la mia dote? L’intuizione. Due mesi fa tutta l’Italia diceva che stavo rovinando mio marito, che doveva andare al Napoli o alla Juventus. Ma io sentivo una frase dentro di me, un sesto senso che tutte noi donne abbiamo: ‘Mauro deve andare via’. Se fosse rimasto in una squadra italiana, la nostra vita sarebbe stata più facile, ma ho pensato solo al suo bene, non a quello della famiglia”. Mi sento la ragazza con la valigia. Quando è partito per Parigi era un giovedì, abbiamo passato il fine settimana insieme, poi il lunedì mi sono svegliata a Milano e ho realizzato che ero sola con 5 figli. Non è stato facile“.

MANAGER – “Mauro aveva un procuratore di cui si fidava ciecamente e da cui è stato deluso, era un secondo padre per lui. Un giorno, al momento di comprare un appartamento, scopre che i soldi del suo più grande sponsor non erano disponibili perché erano andati al manager: gli aveva fatto firmare un contratto in inglese in cui Mauro cedeva a lui tutti i suoi diritti d’immagine. Mio marito era in crisi, non si fidava più di nessuno, voleva smettere di giocare. Doveva rinnovare il contratto e alcune squadre mi hanno contattato per mediare“.

GF VIP – “Devo ancora informare Mauro che il Gf potrebbe diventare un impegno di due puntate a settimana“.

DETERMINAZIONE – “Tutti credono che io stia con Mauro per i suoi soldi, ma io ero già ricca e famosa quando ci siamo conosciuti. E lo ero perché ho lottato per diventarlo. Ricordo la mia adolescenza a Buenos Aires, i casting, i “no” ricevuti, il su e giù con la metro, i primi successi e la mia determinazione“.

