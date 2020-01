Calciomercato – Il Napoli forte su Acuna, esterno mancino dello Sporting Lisbona

Tweet on twitter

Share on facebook

Calciomercato – Rifiutata la proposta dell’Inter, sul calciatore argentino resta forte l’interesse del Napoli

Calciomercato – Il Napoli si è inserito nella trattativa per acquistare l’esterno argentino. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo portoghese O Jogo, lo Sporting Lisbona ha rifiutato la proposta dell’Inter per Marcos Acuna, laterale mancino. La società biancoverde portoghese, infatti, non ha accettato la proposta di un prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto a 9, perchè la valutazione dell’esterno argentino si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Il Napoli quindi aspetta l’evolversi della situazione con fiducia.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Auriemma fa il punto sul mercato azzurro: affare Lobotka, scambio De Sciglio-Hysaj

Koutris, l’agente svela: “Futuro al Napoli? Al mio assistito non dispiacerebbe, stiamo parlando di un grande club”

Inter, tegola per Conte: il giocatore si è infortunato, può saltare la sfida con il Napoli!

Mercato Napoli: interesse per Vertonghen del Tottenham

Soumarè – Offerta monstre del Napoli per il talento del Lilla

Mercato Napoli – Non solo Lobotka, piace anche Koutris

Fabian-Real – Adl chiede una contropartita di lusso

Amrabat-Napoli – Spunta la data dell’incontro tra le parti

Napoli-Lobotka – Raggiunto l’accordo sull’ingaggio, le cifre

Clamoroso dalla Spagna – Ronaldo salva solo Dybala

La classifica del decennio: il Napoli è secondo dietro la Juventus

Giuffredi: ”Veretout? Con Gattuso avrebbe vestito la maglia del Napoli”

Il Napoli è su Pereira, la conferma arriva dal Portogallo

Dalla Francia – Premier League, Ancelotti ha chiesto un azzurro: lo vuole già a gennaio!

Fabián Ruiz primo obiettivo del Real Madrid che accelera per averlo a giugno