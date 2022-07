Tuttosport – Juve, se parte De Ligt nel mirino Koulibaly: avviati i primi contatti indiretti.

Il quotidiano titola: “De Ligt, ore verità: il Chelsea decide. E la Juve va su Koulibaly”. La Juve è pronta a lasciar partire De Ligt per 110 milioni, e in questo momento il club londinese è in un momento di riflessione. Tuttavia i bianconeri hanno già studiato un piano per portare a Torino il possibile sostituto.

Il preferito, come ormai risaputo, rimane Kalidou Koulibaly. A quanto pare, secondo le indiscrezioni, tra la società e l’entourage del giocatore sono iniziati i primi contatti indiretti.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato: per Bernardeschi si inserisce anche l’Atletico Madrid

Schira: “La Juventus ha incontrato l’agente di Koulibaly, 3 settimane fa”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vacanze, caos negli aeroporti di Francia e Germania