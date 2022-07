Corriere dello Sport – Ecco qual è la scelta di Mertens dopo l’addio al Napoli.

Dries Mertens spera in un colpo di scena e che De Laurentiis possa riaprirgli le porte in azzurro. Ad oggi il belga è svincolato ed oltre alle proposte da Anversa, Messico, Arabia e Bali anche il Marsiglia ha posto l’attenzione su di lui. La priorità, dell’ormai ex azzurro, rimane il Napoli ma se nei prossimi giorni la situazione resterà immutata valuterà nuove proposte.

