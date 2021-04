Napoli-Inter: Zielinski scenderà in campo pur non essendo in piena forma

L’edizione odierna di Repubblica si concentra su Napoli-Inter, in particolare sulla presenza in campo di Piotr Zielinski.

Manca sempre meno a Napoli-Inter, sfida in programma questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona. Il quotidiano Repubblica si sofferma sulla probabile formazione scelta da Gattuso. Tra i probabili undici compare Piotr Zielinski, il centrocampista polacco non è in forma al 100%, ma la sua volontà è quella di scendere in campo e dare il suo contributo alla squadra.

Dal quotidiano si legge:

“Gattuso ha un solo dubbio che riguarda la fascia sinistra: il ballottaggio tra Hysaj e Mario Rui è aperto. Confermato, invece, Di Lorenzo. La formazione è praticamente fatta. Demme e Fabian saranno la cerniera in mediana. Il tedesco dovrà garantire di essere prezioso anche in fase di copertura. Ci sarà anche Zielinski: non è al meglio per un fastidio al flessore, ma ha stretto i denti nel corso di questa settimana e la sua voglia di esserci induce all’ottimismo. La sua presenza è fondamentale: garantisce accelerazioni e dà una mano al centrocampo. Politano e Insigne agiranno sugli esterni. Non ci sarà, invece, lo squalificato Lozano.”

