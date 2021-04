Napoli-Inter, Koulibaly avrà una grande responsabilità in campo

La Gazzetta dello Sport sottolinea l’arduo compito di Kalidou Koulibaly durante Napoli-Inter.

Questa sera il Napoli ospiterà l’Inter allo Stadio Diego Armando Maradona e l’edizione odierna della Gazzetta si sofferma sul difensore azzurro Kalidou Koulibaly. Non sarà una partita semplice per lui, in quanto sarà rivestito di una responsabilità importane: marcare a dovere Romelu Lukaku.

Ecco cosa scrive il quotidiano a riguardo:

“È arduo il compito di Kalidou Koulibaly. Toccherà a lui, infatti, provare a limitare le giocate di Romelu Lukaku, il gigante nerazzurro. Non si andrà solo di fisico, comunque. Lukaku può contare sulla progressione, mentre Koulibaly è più incisivo sullo scatto breve. Insomma, sarà un confronto di forte intensità e molto dipenderà anche dalla scelta che faranno i due allenatori, se prediligeranno l’iniziativa o l’attesa. Ha già lasciato tracce di sé, Lukaku, al Maradona. Nella passata stagione fu devastante, realizzò una doppietta, impressionando per lo slancio fisico e per la potenza delle conclusioni. Quella sera, però, Koulibaly non era in campo, seguiva la partita dalla tribuna perché infortunato.”

