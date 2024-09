Corriere dello Sport – Ngonge dal primo minuto col Palermo: Conte pensa a una nuova posizione

Antonio Conte pensa a una nuova posizione per Cyril Ngonge, che esordirà dal primo minuto insieme a David Neres. Queste le possibili scelte di Conte, sugli esterni d’attacco in Coppa Italia contro il Palermo. Ne parla il quotidiano:

“Cyril Ngonge e David Neres saranno due dei dieci volti nuovi rispetto alla gara di Torino, che stasera scenderanno in campo contro il Palermo in Coppa Italia. Entrambi, per caratteristiche tecniche, prediligono giocare sulla fascia destra per poi accentrarsi. L’allenatore Antonio Conte avrebbe deciso di mettere stavolta Ngonge sul versante sinistro con Neres sul versante opposto”.

