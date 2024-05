Corriere dello Sport – Gasperini è il favorito, ma occhio a Pioli e Italiano

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro della panchina del Napoli. Per Aurelio De Laurentiis, in cima alla lista c’è Gian Piero Gasperini, senza però perdere di vista le piste che portano a Stefano Pioli e Vincenzo Italiano.

“Di esperienza del genere, e in tema di vittorie, ne ha un bel po’ anche Stefano Pioli, 58 anni, allenatore in uscita dal Milan che occupa una posizione rilevante nelle gerarchie della panchina del Napoli che sarà. E ancora: Vincenzo Italiano, seguito da Adl sin dai tempi dello Spezia e per questo accostato sistematicamente da anni nei momenti di scelte e cambiamenti. Anche con lui, ancora finalista di Conference con la Fiorentina, è stata adottata la “tattica” del rispetto, il maneggiare con cura, ma ora il tempo stringe e la stagione è quasi al tramonto. Per la cronaca sia Pioli sia Italiano adottano la difesa a quattro, preferibilmente 4-2-3-1 o 4-3-3”.

