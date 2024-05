Corriere dello Sport – Gasperini ha convinto ADL: c’è apertura da parte dell’allenatore

Per l’edizione odierna del quotidiano, il vero nome che ha convinto ADL è quello di Gian Piero Gasperini. L’allenatore sembrerebbe essere in cima alle preferenze del patron, soprattutto dopo la buona annata dell’Atalanta. Tuttavia, nonostante la forte convinzione, bisognerà attendere ancora, perché la Dea è in semifinale di Europa League, finale di Coppa Italia e in lotta per un posto in Champions League. C’è necessità di pazientare ancora, ma anche rispettiva apertura per far si che l’affare possa concludersi.

