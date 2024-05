Corriere del Mezzogiorno – Torna il nome di Conte: nuovi contatti con ADL

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Antonio Conte. L’allenatore rimane un desiderio per ADL, che prova a mantenere vivi i dialoghi con l’allenatore, nonostante la complessità dell’operazione. I dettagli vanno avanti da tempo e si continua a lavorare su questi ultimi.

De Laurentiis ha offerto una base fissa con bonus, ma punta alla mancanza di alternative per l’ex allenatore di Inter e Juve. Tuttavia non mancano altri nomi, come Gasperini o Pioli, ma a quanto pare il sogno per la panchina resta Conte.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

