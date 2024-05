La Gazzetta dello Sport – ADL ha scelto Pioli, offerta pronta: cifra al ribasso rispetto al Milan

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul prossimo allenatore del Napoli. A quanto pare, sembrerebbe che De Laurentiis abbia fatto la sua scelta: Stefano Pioli sarebbe in pole position per sostituire Francesco Calzona. Intanto il patron avrebbe già preparato un’offerta, in linea con quella proposta a Spalletti nel 2021.

Il patron ha presentato un biennale con opzione per una terza stagione a tre milioni l’anno, più bonus. Cifra sicuramente discutibile per Pioli, considerando i suoi attuali 4,5 milioni percepiti al Milan. Il nodo cruciale per provare ad avviare definitivamente l’affare, è la buonuscita che l’allenatore aspetta dal Milan, poiché sotto contratto per un altro anno con loro. Dunque, prima di dare la sua parola al Napoli, il tecnico dovrà trovare un accordo con i rossoneri.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sondaggio Napoli per Stefano Sensi: affare a parametro zero, i dettagli

Ds. Inter: “Mercato? Viviamo di opportunità: Zielinski e Taremi presi a febbraio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi