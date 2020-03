Il Napoli su Vertonghen, può arrivare a parametro zero

Il difensore Belga nel mirino del club azzurro

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Jan Vertonghen difensore del Tottenham. Il difensore belga ha il contratto in scadenza a giugno 2020, e rappresenterebbe un’ottima alternativa se Koulibaly dovesse essere ceduto. Infatti, l’operazione è legata alla cessione del difensore Senegalese che resta sempre un opzione per il Psg. Il Napoli attualmente chiede 100 milioni per cedere il suo difensore.Nel caso in cui sarà cessione,si aprirebbero le porte per l’arrivo di Vertonghen in maglia zzurra.

