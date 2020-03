Chiariello su ADL:”Un presidente maturo, fondamentale la sua esperienza”

Le parole del noto giornalista

Nel corso del programma radiofonico Punto Nuovo Sport Show, il conduttore Umberto Chiariello si è soffermato su qello che sta succendo all’interno della Lega sulla questione campionato. Secondo il collega, De Laurentis in questo momento di caos sta dimostrando tutte le sue qualità, ecco le sue parole: “Il calcio italiano sta pensando alle misure di sopravvivenza ed in questo De Laurentiis è stato uno dei trascinatori all’interno della Lega. I presidenti hanno ben chiaro di non poter battere cassa, cosa pensa di fare il calcio italiano per sopravvivere? Ripristinare il totocalcio, con una nuova schedina appetibile dagli scommettitori e richiedono la riapertura degli spot per le agenzie di scommesse che hanno tolto con un decreto. Questi sono i due capi saldo su cui fondare la richiesta economica. In Germania esempio straordinario, giocatori si sono decurtati gli stipendi pur di tenere nelle società lo staff necessario. Mi preoccupava molto l’assenza di De Laurentiis e mi dispiaceva non vederlo come protagonista nel discorso di sostegno e beneficenza agli ospedali, ero dispiaciuto nel non vedere una presa di posizione. Sono molto contento che abbia chiamato il professore Ascierto, ho letto di un De Laurentiis che ha fatto da mediatore per una proposta sensata da presentare al Governo. Un presidente maturo che mette a disposizione degli altri la sua esperienza imprenditoriale. Questo è un primo passo fondamentale affinché il Napoli possa prendere un ruolo guida nel calcio italiano”.

