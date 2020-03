Everton, parte l’assalto ad Allan. Richiesto da Ancelotti

Carlo Ancelotti vuole portare Allan con se all’Everton, ed è pronto l’assalto per il prossimo mercato estivo. Come riportato da Nicolò Schira attraverso il suo account ufficiale twitter, il club Inglese è pronto ad avanzare un’offerta importante per assicurasi le prestazioni del centrocampista azzurro. L’intenzione dell’Everton è quella di offrire 40 milioni al Napoli mentre al calciatore potrebbero andare circa 6 milioni a stgione. Allan un anno fa fu molto vicino al trasferimento al Psg, con il club francese che aveva offerto una cifra vicina agli 80 milioni riufiutata dal Napoli. Ad oggi il Napoli non sembra intenzionato a privarsi del mediano Brasiliano, se non per un’offerta molto alta che possa far vacillare De Laurentis.

#Everton want to sign #Allan in summer. #Toffees are working and are preparing an official offer (€40M) for #Napoli. For him is ready a contract until 2025 with a wages of €6M + bonuses a year. #transfers #EFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 24, 2020