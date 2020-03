VIDEO – I calciatori chiamano a casa dei cittadini

View this post on Instagram

Andrea Poli, Angelo Da Costa, Riccardo Orsolini e Marco Di Vaio hanno telefonato in questi giorni ad alcuni dei nostri tifosi che vivono soli ☎️ Una piccola sorpresa per sentirci più vicini in questo periodo difficile 💪 Importante: 800 66 22 00 è il numero dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione Emilia-Romagna per tutte le informazioni utili. #IoRestoACasa #WeAreOne