Corriere dello Sport – Svolta nella notte, Milinkovic verso l’Arabia: offerta record da 20mln

Milinkovic-Savic, accelerata nella notte per il sergente della Lazio! Secondo il quotidiano, sarebbe ad un passo dall’Al-Hilal:

“Una nuova offerta dall’Arabia per Milinkovic, ancora più clamorosa di quella dei giorni scorsi, sta tentando lui e la Lazio. Venti milioni all’anno a Sergej, 40 a Lotito. La trattativa si stava sviluppando ieri dopo la mezzanotte, oggi se ne conoscerà l’esito. La squadra è rimasta top secret, potrebbe essere l’Al-Hilal, era spuntata in settimana. L’entità della proposta è talmente alta che Milinkovic sta davvero pensando di lasciare l’Europa e il sogno di giocare in Champions cambiando vita calcistica”.

Fonte foto: Flickr.com

Napoli stuzzicato dall'idea Milinkoivc Savic, Lotito chiede oltre 40 milioni

Napoli, distanza minima con il Gladbach per Itakura. Ballano 3 milioni

