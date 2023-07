Sportitalia.com – Criscitiello: “Giuntoli zero diplomazia, ha lanciato il cuore ai tifosi juventini e ha dato un dritto e rovescio ai napoletani”.

Michele Criscitiello, nel suo editoriale, ha commentato l’arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus, senza omettere le sue parole che hanno spiazzato il popolo napoletano.

“Intanto alla Juventus si è presentato Cristiano Giuntoli e con zero diplomazia ha lanciato il suo cuore in braccio ai tifosi juventini e ha dato un dritto e rovescio ai napoletani. Ora bisogna fare mercato. Anche tanta pulizia. Tra oggi e domani potrebbe sferrare il primo colpo. Milinkovic Savic dalla Lazio. E’ lui il suo bigliettino da visita. Bisogna chiudere l’accordo con la Lazio ma, questa volta, Lotito non potrà tirare in eterno la corda. Il contratto del calciatore è un biglietto aereo per Torino. Il sergente deve cambiare il centrocampo della vecchia signora. I giovani ci sono ma serve uno al posto del flop Pogba. Giuntoli è sul pezzo, Allegri anche. Adesso bisogna sistemare la squadra che parte da buone basi ma 4-5 ritocchi saranno obbligatori”.

