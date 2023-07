Rai 2 – Osimhen-Napoli, rinnovo super e clausola rescissoria da 100mln.

I contatti tra Aurelio De Laurentiis e l’agente di Victor Osimhen proseguono. Secondo le testimonianze, le parti potrebbero rincontrarsi nuovamente a breve. Ciro Venerato, alla ‘Domenica Sportiva’ ha fatto sapere che il patron azzurro ha proposto il rinnovo toccando i 7 milioni di euro. Tuttavia non è finita qua, perché si discute anche di una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Un altro dettaglio da non sottovalutare, è l’interesse del Psg per Kolo Muani, ciò fa intendere che la partenza di Mbappé non sarebbe più un pericolo per il Napoli.

Fonte foto: Flickr.com

