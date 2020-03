Bundesliga – Accettato taglio del 20% sullo stipendio

Stando a quanto riporta il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni, i giocatori del club tedesco sono pronti a decurtarsi lo stipendio del 20%:

Sì alla riduzione degli ingaggi in questo momento di pausa forzata per la pandemia Coronavirus. Secondo la Bild, infatti, i giocatori del Bayern Monaco avrebbero accettato un taglio dell’ingaggio del 20%. Una scelta che avrebbero fatto anche altri club della Bundesliga e che, nel caso della società bavarese, coinvolgerebbe anche i dirigenti. In casa Borussia Dortmund il tecnico Lucien Favre sarebbe pronto ad accettare la riduzione dello stipendio, mentre il club pensa a una riduzione del 20% dei salari dei calciatori finchè il campionato sarà fermo, del 10% se si dovesse tornare a giocare a porte chiuse. Anche i giocatori di Borussia Moenchengladbach, Werder Bremen e Schalke 04, sempre secondo quanto scritto dal quotidiano tedesco, sarebbero pronti a ridurre gli ingaggi, mentre il Bayer Leverkusen starebbe studiando iniziative simili.