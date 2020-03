Rrahmani:”Da Luglio sarò del Napoli, ma non so cosa succedrà”

Le parole del futuro difensore azzurro

Il difensore Amir Rrahmani, che a giugno vestirà la maglia azzurra, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SuperSport. L’attuale centrale del Verona, ha analizzato il momento delicato che sta vivendo il campionato italiano, a causa dell’emergenza del coronovirus. Ecco le sue parole:

“Due domeniche fa, abbiamo giocato contro la Sampdoria, abbiamo perso 1-2. Dopo alcuni giorni, alcuni giocatori della Sampdoria sono risultati positivi, siamo stati costretti a rimanere in isolamento. Non ci è stato dato alcun test perché non avevamo sintomi. Alla ripresa degli allenamenti, dovrebbero esserci i test. Futuro? Dal primo Luglio ho firmato un contratto col Napoli, ma non so cosa sarà fatto con il campionato. Il Premier Conte ha deciso che fino al 4 aprile saremmo tutti fermi. Due giorni fa in conferenza ha detto che il termine poteva essere posticipato“.

