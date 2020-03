Calemme:”Contatti con Jovic, il Real non vuole cedere”

Primi approcci con l’entourage del Serbo

Mirko Calemme corrispondente per l’Italia di AS, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli commentando le voci che vedono gli azzurri interessati a Luka Jovic attaccante del Real Madrid. Ecco quanto dichiarato: “Al Napoli piace Jovic e ne abbiamo avuto conferma. Ci sono stati contatti tra il Napoli e l’entourage di Jovic e il suo nome è sulla lista del Napoli. Il Real ha investito tanto su di lui e dopo una stagione fallimentare, dopo questo lunghissimo stop, preferirebbe un futuro in prestito, anche biennale, o un trasferimento con diritto di recompra. Il Real Madird è un mondo a parte e un giocatore di solito rende meno di quello che vale al Real perché è difficile vivere quell’ambiente, è difficile indossare quella maglia. La stagione è stata anche un po’ complessa e il ragazzo non si è adattato bene, considerando la giovane età del giocatore, ma non si può mettere in discussione il suo talento”.

