Sebastiani:”Inutile parlare di date, tutti vogliamo finire i campionati”

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal, è intervenuto in diretta il presidente del Pescara Daniele Sebastiani il quale ha parlato di come sia intenzione di tutti portare al termine i vari campionati. Ecco le sue parole: “L’interesse di tutti è finire il campionato ma dobbiamo attenerci a quello che succede e a quello che succederà nel prossimo futuro, perché questa emergenza non passerà in fretta e la vita non tornerà subito ad essere quella di prima. Anche ad emergenza finita, non potremo metterci a fare ciò che facevamo prima, altrimenti l’emergenza tornerebbe. Al primo posto c’è la salute di tutti gli italiani e il calcio può aspettare un po’. Speriamo che tutto riprenda al più presto perché vorrebbe dire che siamo tornati alla normalità. Date? È inutile fissare delle date. La Lega Serie B subirebbe danni pesantissimi se il campionato non si concludesse. Tutti i club vogliono ripartire, anche perché fermando i campionati non sarebbe facile prendere delle decisioni riguardo alla prossima stagione”.

