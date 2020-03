Chiariello:”L’importante è finire. Ecco il problema del Napoli”

Le parole in base ai bilanci pubblicati

Nel corso della diretta della trasmissione radiofonica Punto Nuovo Show, è intervenuto Umberto Chiarello con il suo consueto editoriale. Ecco quanto dichiarato: “In questi giorni si sta celebrando la grandissima Mina, 80 anni è una cifra importante per lei, la cantante più importante d’Italia in questo momento casca a pennello per il calcio italiano con la sua hit “L’importante è finire”. Perché è importante finire per evitare che il calcio vada in bancarotta. In questo momento d’emergenza bisogna ragionare con mentalità emergenziale, ha ragione Mina: l’importante è finire.Sono usciti i bilanci 2018-19 e le analisi sono già partite. Il marketing del Napoli è 5° in Serie A, la bigliettazione è al 5° posto, ma ha una grande quota di diritti televisivi. E’ cresciuto nei risultati, nella considerazione, ma non nella struttura aziendale. A lungo può diventare un nodo alla gola così stringente da non consentire al Napoli la quota di successo finora raggiunta”.

