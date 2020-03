Rivaldo boccia Lautaro al Barcellona

Rivaldo ha parlato, tra le altre cose, del futuro dei giovani attaccanti del momento:

“Lautaro non sarebbe una soluzione per il presente, per rinforzare il Barcellona la priorità per me è sempre Neymar. Lautaro ha appena 23 anni e deve ancora crescere e fare esperienza, è un buon giocatore con la possibilità di diventare un top nel futuro ma credo che il Barça debba riprendere Neymar per riformare quell’attacco schiacciasassi che aveva qualche anno fa. Neymar ha 28 anni e ancora tanto da giocare, sarebbe un super acquisto, conosce il club e ha un’enorme personalità che gli permette di non spaventarsi di giocare con Messi, che sono sicuro sarebbe felicissimo di riaverlo in squadra“.