Il Mattino – Kvaratskhelia e il gruppo degli “indecisi”: il rinnovo non è scontato

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, De Laurentiis, dopo una stagione da archiviare, è intenzionato a provare a ripartire nel migliore dei modi. Tuttavia, nonostante le alte aspettative, ci sono gli “indecisi”, ovvero giocatori che non sanno se faranno ancora parte del progetto il prossimo anno. Tra tutti i profili, spunta anche quello di Khvicha Kvaratskhelia (fortemente corteggiato dal Barcellona).

Non solo, perché in dubbio ci sono Alex Meret, Matteo Politano e poi gli attaccanti di scorta: Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. Insomma, tutto dipenderà anche dal prossimo allenatore che si accomoderà in panchina.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sondaggio Napoli per Stefano Sensi: affare a parametro zero, i dettagli

Ds. Inter: “Mercato? Viviamo di opportunità: Zielinski e Taremi presi a febbraio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi