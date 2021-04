Fiorentina su Gattuso, ma il tecnico frena: prima la Champions

Il QS-La Nazione, sull’edizione di oggi, svela il forte interesse della Fiorentina nei confronti di Gennaro Gattuso.

La Fiorentina è decisa, vuole Gattuso, il pressing è forte nei confronti del tecnico

Gennaro Gattuso sembrerebbe essere il prescelto di Rocco Commisso, il quale non intende dilungare eccessivamente i tempi: se fra Sassuolo e Verona arriverà la chiusura della pratica salvezza, subito dopo verrà messa in azione la manovra per il futuro.

Dal canto suo Gattuso, con la sua attuale squadra, è intenzionato prima di tutto ad acciuffare una posizione in classifica che gli consenta l’accesso automatico in Champions League. In più l’intento è quello di non dare possibili alibi a De Laurentiis, e solo successivamente prenderà atto di quanto accaduto negli ultimi tempi e sarà disposto a contrattare per il prossimo ruolo alla guida di un’altra squadra.

