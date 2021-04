Del Genio: “Osimhen considerato sgraziato, lui è efficace nei passaggi”

Durante la trasmissione Si gonfia la rete, su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto in merito alla questione di Osimhen.

Del Genio esprime la sua opinione riguardo le molteplici critiche ricevute da Osimhen in questi mesi:

“Quando si esprime un opinione su un giocatore bisogna prestare attenzione. Il gol che fa non deve essere visto come una novità, perché li farà sempre, e non solo con la Sampdoria, ma ciò che dovrebbe essere notato è l’88% di precisione nei passaggi.

Non dobbiamo farci ingannare dai movimenti che sembrano piuttosto scomposti, se il passaggio non viene fatto con eleganza e si muove male, l’elemento fondamentale ed importante è completarlo il passaggio e che sia efficace.

Non diventerà mai l’erede di Ronaldo con i piedi, ma conta l’efficacia. Che ci frega se è sgraziato? In molti si fanno condizionare da questo dettaglio. In più, ha giocato un terzo delle partite, ad oggi dico che 15 gol li avrebbe fatti. Sgraziato alla stregua di Toni? Sì, ma poi ha iniziato a segnare tardi, a 27-28 anni”.

