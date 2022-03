Italia-Macedonia: la probabile formazione di Mancini

Il quotidiano Il Mattino ha riportato la probabile formazione dell’Italia per la sfida contro la Macedonia.

È quasi tutto pronto per Italia-Macedonia e Roberto Mancini sembra aver deciso la formazione che porterà in campo per tale match. L’edizione odierna de Il Mattino si concentra proprio su ciò, riportando chi Roberto Mancini avrebbe scelto come titolare.

“La linea dei titolari al momento è composta da (Donnarumma in porta ovviamente) Florenzi, Mancini, Bastoni ed Emerson, con il capitano che deciderà se giocare o meno a Palermo o conservarsi per la (eventuale) finale in programma martedì prossimo in Turchia oppure in Portogallo. Il centrocampo titolare, nonostante i vari problemi, è o dovrebbe essere composto da Barella, Jorginho e Verratti, e davanti Berardi, Insigne e Immobile. I cambi provati in queste ore da Mancini a Coverciano: Insigne-Pellegrini sull’esterno, Verratti-Pessina a centrocampo e Immobile-Scamacca in attacco.”

