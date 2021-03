Napoli: Allegri in caso di piazzamento in Champions, spuntano altre due alternative

In casa Napoli continua a tener banco la questione allenatore e il nome di Massimiliano Allegri sembrerebbe essere quello in cima alla lista di ADL

L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla del futuro della panchina del Napoli. L’addio a fine stagione di Rino Gattuso sembra essere una certezza e Massimiliano Allegri sarebbe il nome scelto dal presidente Aurelio De Laurentiis in caso di approdo in Champions League. Il quotidiano inoltre rivela quelle che sarebbero le alternative nel caso in cui l’ex allenatore di Milan e Juventus non accettasse di unirsi alla causa azzurra: Rafa Benitez o Paulo Fonseca.

