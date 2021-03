Roma-Napoli: nervi tesi per i giallorossi, non hanno accettato la decisione della Lega

La Roma è ancora molto contrariata per il rinvio di Juve-Napoli

Con la vittoria arrivata ieri sera nel match di ritorno contro lo Shaktar Donetsk, la Roma approda ai quarti di finale di Europa League, rimanendo di fatto l’unica italiana in una competizione europea. Ad attendere Fonseca e i suoi ora c’è il Napoli all’Olimpico, una gara che si preannuncia ricca di tensioni, lo riporta la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano nella sua edizione odierna riferisce che la squadra della capitale non ha digerito la decisione della lega di rinviare la gara tra gli azzurri e la Juventus, lamentando il fatto che Gattuso e i suoi abbiano avuto il tempo di preparare la partita in una settimana, mentre così non è stato per loro.

Questo è quanto si legge:

“Dopo aver superato il Milan, il Napoli è pronto a sbancare anche l’Olimpico, domenica sera. Roma permettendo, ovviamente. Una sfida che già vive di tensioni, provocate dalla reazione dei dirigenti giallorossi che hanno contestato, fortemente, la decisione della Lega di spostare ancora una volta Juve-Napoli. Entrambe puntano ad un posto Champions e lo scontro diretto di domenica potrebbe essere indicativo sulle possibilità che avranno i due club di potersi misurare con le grandi d’Europa, la prossima stagione”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Jorginho, l’agente allontana la Juventus: “Non è l’uomo giusto per loro”

Ivan Zazzaroni: “Rinvio giusto, il Napoli poteva farlo. La Roma ha torto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Borrell, Putin killer? Lunga lista di assassinii in Russia