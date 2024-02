La Gazzetta dello Sport – Traorè sta bene: sarà in panchina col Verona

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle condizioni di Traorè. Il giocatore del Napoli ha tutta l’intenzione di giocarsi le sue carte migliori, per cercare di strappare alla società il riscatto a fine stagione. L’ex Sassuolo, però, non è stato inserito nella lista Champions, poiché è stato possibile includere solo tre nuovi arrivi: Ngonge, Dendoncker e Mazzocchi. Dunque, per Hamed il gioco si riduce al campionato, dove dovrà dimostrare di essere all’altezza delle aspettative della società. Potrà essere un jolly prezioso, da mezzala se si torna al 4-3-3 o da trequartista. Intanto domenica si siederà in panchina contro il Verona, dove vivrà l’atmosfera del Maradona.

