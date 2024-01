Ultime ore di calciomercato, ADL a Castel Volturno: si valuta il futuro di due azzurri

Ultime ore di calciomercato, ADL a Castel Volturno per valutare il futuro di due azzurri

Notizie Napoli – Ultime ore di calciomercato, De Laurentiis è a Castel Volturno per valutare il futuro di due azzurri. Alcuni aggiornamenti arrivano da Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, che è sul posto:

“De Laurentiis è arrivato da poco, ci sono l’ad Chiavelli, il ds Meluso e Mazzarri. Tutto si sta intrecciando tra campo e mercato. Demme è fuori da entrambe le liste, bisogna solo che si formalizzi il tutto. Si sta facendo una valutazione con società ed entourage sul suo futuro, così come per Gaetano in queste ultime ore di calciomercato”.

