Niente Napoli per Orel Mangala: andrà al Lione per 30 milioni

Niente Napoli per Orel Mangala, andrà al Lione

Orel Mangala obiettivo di mercato del Napoli ma anche della Juventus, andrà in Ligue 1 per indossare la maglia del Lione.

Il centrocampista belga – si legge sul sito di Gianluca Di Marzio – lascerà la Premier League e andrà al Lione per 30 milioni. La trattativa è in chiusura sulla base di un accordo per il passaggio del giocatore ai francesi a titolo deifinitivo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Politano ha firmato il rinnovo con il Napoli: ecco quando l’ufficialità, tutti i dettagli

Del Genio critica aspramente Mazzarri: “È colpa sua,se il Napoli è inconcludente”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”