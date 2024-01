Calciomercato – l’Hellas Verona pensa a Manolas: c’è l’offerta

Secondo il giornalista Alfredo Pedullà ci sarebbe stata un’offerta da parte dell’Hellas Verona per Kostas Manolas.

Kostas Manolas potrebbe tornare in Italia: l’Hellas Verona avrebbe offerto un contratto al giocatore fino al mese di giugno.

La notizia è stata riportata dal giornalista Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale:

“Kostas Manolas può tornare in Italia. Nella serata di ieri c’è stato un contatto con il Verona che gli ha offerto un contratto fino a giugno con eventuale opzione. Manolas ci pensa, non ha ancora dato una risposta definitiva, ma sta prendendo in considerazione la proposta dell’Hellas.”

