UFFICIALE – Axel Tuanzabe ha scelto il numero di maglia: ecco quale

Axel Tuanzebe, ha scelto il numero di maglia

Axel Tuanzebe, neo difensore del Napoli, ha scelto il numero di maglia. Come riporta il sito ufficiale del club partenopeo, il centrale di proprietà del Manchester United indosserà col Napoli la maglia numero 3. Tuanzebe è stato convocato per la sfida di quest’oggi contro la Sampdoria e potrebbe già esordire in azzurro.

