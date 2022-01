Napoli-Sampdoria, gli azzurri tornano a vincere al Maradoona

Napoli e Sampdoria si sfidano allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per la seconda giornata del girone di ritorno.

La redazione di ForzAzzurri, presente al Maradona, vi racconta l’esito del match.

Le formazioni ufficiali:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme Lobotka ; Elmas, Mertens, Insigne; Petagna. All.: Spalletti

Sampdoria (4-4-2): Audero; Dragusin, Ferrari, Chabot, Augello; Ciervo Ekdal Askildsen, Thorsby; Quagliarella Gabbiadini. All.: D’Aversa

Lo stadio si presenta pressoché deserto, sembrano lontanissime le atmosfere vissute solo recentemente in occasione di Napoli-Lazio e Napoli-Atalanta, un buon numero di tifosi si è aggiudicato il tagliando per i settori inferiori, principalmente Curva A, ma i gruppi organizzati hanno rinviato il loro ingresso all’impianto quando la situazione legata al covid sarà più congrniale al loro modo di intendere il tifo. Ad attendere i calciatori c’è una copiosa ed inaspettata pioggia. Fa eccezione Ghoulam che oltre alla pioggia, ha ricevuto scrioscianti applausi di incitazione ed affetto dai tifosi azzurri.

Primo tempo

Già dei primi minuti il Napoli spinge forte sull’acceleratore senza però riuscire ad essere pericoloso. La furia degli azzurri, oggi in divisa rossa come l’emergenza che sta gestendo mister Spalletti, si placa ma nonostante ciò, la Sampdoria trova estrema difficoltà ad uscire dalla proprioa metà campo. Con la presenza in campo di Mertens e Petagna, il belga non gioca laterale ma resta nei pressi dell’ex SPAL, il sistema di gioco si avvicina più ad un 4-3-2-1 che al classico 4-2-3-1 spallettiano.

Al minuto 24, il numero 24 azzurro e capitano Lorenzo Insigne crea apprensione nei tifosi e nello staff medico azzurro, mentre porta palla si accascia al suolo. A seguito del rapido intervento dei sanitari, rientra in campo, anche se zoppicante per qualche minuto. Al 29, tra gli applausi del Maradona, esce per il numero 21 Matteo Politano. Alla metà del primo tempo le azioni più pericolose del Napoli, ci pensa Ghoulam su punizione ad impegnare Audero mentre Elmas è una furia ed entra palla al piede in area di rigore, la deviazione di Dragusin nega il gol al macedone. A negare il gol è anche il VAR, era stato il numero 5 Juan Jesus a deviare in gol l’assist di Politano su schema da calcio di punizione. Elmas sul lato sinistro del campo sta lanciando chiari messaggi a Spalletti, la sua zona è quella. Al minuto 42 nessuno può nulla contro l’eurogol di Andrea Petagna, mentre tutti guardavano l’arbitro per un evidente fallo su Mertens in area, la palla piove sul gigante azzurro che, lasciato solo, in acrobazia porta il Napoli in vantaggio.

Secondo tempo

La ripresa riparte sulla stessa trama della prima frazione, c’è solo una squadra in campo, il Napoli. Al 55′ la prima occasione nitida per il raddoppio è sui piedi di Dries Mertens che, servito al centro dall’ottimo Elmas non riesce a trovare la deviazione vincente. La pratica è da archiviare al più presto, dopo il primo quarto d’ora il Napoli perde in lucidità nell’ultimo passaggio e la Sampdoria si è affacciata in due occasioni dalle parti di Ospina, senza creare enormi preoccupazioni ma ci sono segnali di presenza degli avversari. Esordio nel Napoli per Tuanzebe che entra 79′ per Ghoulam, torna in campo anche Fabian Ruiz che prende il posto di Diego Demme. Dai primi tocchi di palla, Tuanzebe dimostra già personalità e visione. Il secondo non ha regalato particolari emozioni, a parte il tiro di Mertens, finito di poco a lato ma comunque non pericoloso e la conclusione da posizioni difficile per il destro di Politano. Tra i migliori in campo ci sono Petagna, autore del gol, Lobotka, preciso come un orologio svizzero e Ghoulam, il suo sinistro torna ad essere prezioso. Napoli batte Sampdoria 1-0 e torna allal vittoria casalinga in campionato .

Mario Scala