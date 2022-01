Formazioni ufficiali, Napoli-Sampdoria: Spalletti lancia Mertens e Petagna, D’Aversa, Quagliarella

Formazioni ufficiali, Napoli-Sampdoria

Formazioni ufficiali Napoli-Sampdoria, sfida delle 16.30 valida per la 21ª giornata di Serie A. Spalletti, guarito dal Covid, torna in panchina.Il tecnico ha fatto due cambi rispetto alla trasferta di Torino contro la Juventus, con Elmas che prende il posto di Zielinski, risultato ieri positivo al Coronarivus, e Petagna che parte dal primo minuto. In panchina, oltre ai ragazzi della primavera, ci sono: il nuovo acquisto Tuanzebe, Zanoli, Politano e il rientrante Fabian Ruiz.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme Lobotka ; Elmas, Mertens, Insigne; Petagna. All.: Spalletti

Sampdoria (4-4-2): Audero; Dragusin Ferrari Chabot Augello; Ciervo Ekdal Askildsen, Thorsby; Quagliarella Gabbiadini. All.: D’Aversa