Gianluca Di Marzio – Cagliari-Gaetano, la pista si concretizza: buone sensazioni

Secondo il giornalista esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il Cagliari si sarebbe mosso ufficialmente per Gianluca Gaetano. In queste ore i rossoblù stanno cercando di chiudere l’operazione per l’esterno d’attacco classe 2000. Secondo l’esperto le possibilità che l’affare possa avere un lieto fine, sono elevate.

