Hysaj, nuovo assalto dello Spartak Mosca. Le ultime

Hysaj, lo Spartak Mosca non molla

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Hysaj è sempre nel mirino dello Spartak Mosca. Il club russo, è fortemente interessato al terzino azzurro ed è pronto a fare una nuova offerta. Il Napoli, è disposto a cederlo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Hysaj è in scadenza a Giugno 2021, con il rinnovo che stenta ad rrivare per mancati accordi tra agenti e club. Nel corso della prossima settimana, lo Spartak potrebbe decidere d iaffondare il colpo.

