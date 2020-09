Napoli, Koulibaly resta. Gattuso libera Sokratis

Koulibaly resterà a Napoli

Kalidou Koulibaly, secondo le ultime indiscrezioni, con ogni probabilità resterà ancora a Napoli. Il giornalista Rai, Ciro Venerato, ha provato a fare chiarezza sulal situazione attuale del difensore azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Koulibaly? Possiamo far tirare un sospiro di sollievo ai tifosi del Napoli: il Manchester City ha fatto sapere agli intermediari del difensore che si ritira dalla corsa. Prenderà Ruben Dias. Il Psg non ha mandato nessuna offerta o appuntamento al Napoli: i francesi potrebbero prendere Rudiger. Koulibaly si avvicina sempre di più alla permanenza. Sokratis è stato avvisato anche da Gattuso che non c’era più possibilità di arrivo. Il Napoli, però, è irritato in quanto mai sono state rifiutate offerte che mai sono arrivate. Ramadani è stato sincero con me, mi ha sempre detto che le offerte circolate erano cavolate.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ufficiale, i convocati di Gattuso per la sfida contro il Genoa

Suarez, un’altra persona indagata. Accusa di concorso di corruzione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Svizzera al voto sulla libera circolazione con l’Ue