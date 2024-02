La Gazzetta dello Sport – Finale triste per Demme: si cerca una squadra entro oggi

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Diego Demme. Il giocatore è stato escluso sia dalla lista campionato, che quella Champions, decisione che ha il sapore di un addio. La società nelle ultime ore è a lavoro per trovargli una squadra, dove potrà essere al centro di un progetto valido.

In azzurro non c’è più posto per lui, e se non si troverà una nuova destinazione entro questa sera, passerà il resto della stagione senza disputare mai gare ufficiali. Dunque, sarà costretto solo ad allenarsi con i compagni, e non sembra essere il massimo per le ambizioni di un giocatore.

