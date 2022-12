Tuttosport – Il Napoli mette Lukic nel mirino: sondaggio di Giuntoli per il serbo.

L’edizione odierna del quotidiano si è soffermata sul rinnovato interesse del Napoli per il centrocampista del Torino, Sasa Lukic. Il tutto, però, potrebbe prendere vita solo ed esclusivamente con la cessione di Diego Demme (corteggiato dalla Salernitana).

Negli ultimi tempi, è emerso, che il Napoli abbia effettuato un sondaggio proprio per Sasa Lukic, dal momento in cui c’è una questione aperta a centrocampo, e si tratterebbe proprio di Diego Demme. Il tedesco avrebbe più volte espresso il desiderio di voler essere protagonista, e quindi, giocare con più frequenza. Dunque, Giuntoli si guarda attorno, e dopo l’improbabile arrivo di Davide Frattesi, punta tutto su Lukic, che però, anche quest’ultimo sembrerebbe essere conteso con la stessa Roma. Nelle prossime settimane assisteremo a sviluppi decisamente più concreti, in caso contrario sarà solo una pista destinata ad infiammarsi in estate.

Fonte foto: Instagram @sasalukic_

