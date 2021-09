Napoli, il retroscena su Spalletti: si dà da fare anche nei giorni di riposo

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, si impegna per la squadra anche durante i giorni di riposo.

La Gazzetta dello Sport ha riportato un retroscena che riguarda il tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Il quotidiano ha affermato che l’allenatore si è adoperato per la squadra anche durante un giorno di riposo. In particolare Spalletti si sarebbe recato presso il Konami Center di Castel Volturno soltanto per seguire l’allenamento di un giocatore.

Ecco quanto dichiarato:

“Basti pensare che qualche domenica fa, peraltro giorno di riposo, si è presentato alle 9 del mattino al centro sportivo per seguire l’allenamento di un solo giocatore, reduce da un infortunio. Piccoli dettagli, che hanno un grande significato per il gruppo”

