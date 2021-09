Napoli-Cagliari, Zielinski titolare: anche l’attacco è ben definito

Piotr Zielinski dovrebbe partire titolare per la sfida tra Napoli e Cagliari; deciso anche l’attacco azzurro.

Il giornalista Pasquale Tina ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte ed ha parlato della probabile formazione del Napoli contro il Cagliari.

“Tra i pali ci sarà David Ospina dopo la sua grande prestazione contro la Sampdoria. In difesa sarò presente Manolas dal primo minuto insieme a Koulibaly. Invece sulle fasce sono confermati Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo. Riguardo il centrocampo, Spalletti vuole confermare Zielinski. Il polacco sta avendo continuità anche se probabilmente non giocherà in Europa League nella partita in programma giovedì contro lo Spartak. In campo anche Anguissa e Fabian Ruiz. Lozano sembra destinato a una maglia da titolare, accanto a lui ci saranno Insigne e Osimhe. Mertens sarà probabilmente tra i convocati.“

