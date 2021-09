SSC Napoli, il report dell’allenamento: per Lobotka lavoro personalizzato

Durante la seduta odierna di allenamento, il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha effettuato terapie e lavoro personalizzato.

Manca poco alla sfida tra Napoli e Cagliari, posticipo della sesta giornata del campionato di Serie A. Il Napoli continua ad allenarsi sotto la supervisione di Luciano Spalletti. Questa mattina la squadra si è concentrata sul torello e sull’attività atletica, mnetre in seguito c’è stato spazio per migliorare i calci piazzati. Per quanto riguarda Stanislav Lobotka, il giocatore ha svolto un allenamento personalizzato, insieme alle terapie.

Come sempre, la SSC Napoli ha pubblicato l’intero report della seduta:

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, il retroscena su Spalletti: si dà da fare anche nei giorni di riposo

Napoli, c’è feeling tra Spalletti e De Laurentiis ma c’è un tema che non si tocca

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Liberati due canadesi in Cina dopo rilascio Lady Huawei