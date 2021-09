Napoli, c’è feeling tra Spalletti e De Laurentiis ma c’è un tema che non si tocca

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha instaurato un feeling con De Laurentiis ma c’è un argomento di cui non si parla.

Il feeling tra Luciano Spalletti ed Aurelio De Laurentiis è stato quasi immediato. L’allenatore sta inoltre confermando, anzi superando le aspettative riposte in lui. La Gazzetta dello Sport si concentra proprio sul rapporto tra i due, specificando però che pur parlando tanto non hanno mai toccato un’argomento.

“L’allenatore è riuscito a portarsi dalla sua parte tutta la squadra, alternative comprese. Il suo modo di fare ha rapito lo spogliatoio, favorito, certo, anche da questa partenza sparate che sta rendendo tutto più «arrapante». Tra proprietà e allenatore il rapporto è solido, sono diverse le telefonate che intercorrono tra i due nel corso di una giornata. Gli ha chiesto di riportare il Napoli in Champions League, senza esagerare nelle pretese. Il presidente non ha ancora metabolizzato la delusione per quanto accaduto a maggio scorso, dopo il pareggio con il Verona e il quarto posto sfumato all’ultima giornata in favore della Juventus. Chiacchierano tanto, insieme, ma nelle loro discussioni è stato bandito l’argomento scudetto, volutamente, per quella scaramanzia che non li abbandona mai.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, manca davvero poco al rientro di Mertens: ecco quando ci sarà

UFFICIALE – Napoli-Cagliari, dalle 16:45 tornelli aperti per l’ingresso al Maradona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Liberati due canadesi in Cina dopo rilascio Lady Huawei