Napoli, manca davvero poco al rientro di Mertens: ecco quando ci sarà

Il rientro di Dries Mertens al Napoli sarebbe più imminente del previsto.

Dries Mertens non ha avuto ancora la possibilità di scendere in campo con la maglia del Napoli durante la stagione corrente di campionato. Questo perché ha subito un intervento alla spalla durante l’estate. Tuttavia il quotidiano Repubblica spiega che il riesnto del giocatore belga potrebbe essere davvero alle porte.

“È imminente il rientro di Dries Mertens, che dovrebbe essere convocato per il posticipo di domani sera (ore 20:45) allo Stadio Diego Armando Maradona con il Cagliari. Il capocannoniere all time della storia azzurra è finalmente guarito e si prepara a diventare a sua volta decisivo, partendo inizialmente dalla panchina. Le bocche da fuoco stanno dunque per diventare sette e il loro contributo sarà fondamentale per la difesa del primato in classifica, che appoggia le sue fondamenta su un reparto offensivo da scudetto.”

