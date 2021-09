Il Diktat di Mazzarri al Cagliari in vista della trasferta con il Napoli

Ultime calcio – Il diktat di Walter Mazzarri al Cagliari, in vista della complicata trasferta con il Napoli, è confronto e lavoro, soprattutto dopo la netta sconfitta interna contro l’Empoli. Ecco quanto racconta la Gazzetta dello Sport.

L’allenatore toscano sta continuando il percorso di adattamento del suo calcio tra alti e bassi ma ha chiesto ai suoi giocatori di non ripetere i cali di concentrazione e voglia visti mercoledì alla Unipol Domus. Mazzarri che per il Napoli ha quasi tutta la rosa a disposizione, con Godin e Strootman che si candidano per tornare titolari.

